Врач Кривцова: блины могут стать причиной различных кишечных проблем

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хоть блины и являются любимым блюдом для многих, увлекаться им не следует. Особенно людям, имеющим определённые проблемы со здоровьем.

Жертвы диабета и патологий желудочно-кишечного тракта даже в Масленицу не должны употреблять блины, чтобы потом не оказаться на операционном столе. Ведь вероятность этого довольно высока, как рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Кривцова.

"Для того, чтобы говорить о Масленице, нужно вспомнить Антона Павловича Чехова с его рассказом о том, как человек ел блины на Масленицу, а потом умер, — цитирует эксперта URA. RU. — Для людей, у которых есть проблемы желудочно-кишечного тракта, рефлюкс-эзофагит, проблемы с ферментативной обработкой пищи, блины могут стать причиной различных кишечных проблем и вызвать необходимость хирургического вмешательства".

Она подчёркивает, что блины являются высококалорийным продуктом с большим количеством жиров и углеводов. И жертвам диабета, ожирения, проблем с тонкой кишкой и с метаболическим синдромом это блюдо противопоказано, поскольку оно будет декомпенсировать данные заболевания. Для здоровых людей, которые придерживаются интенсивного режима физических нагрузок, блины не опасны, они принесут только радость.

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