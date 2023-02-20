Гепатолог Монахов: пять чашек кофе, шашлык и вино считайте ударом боксёра по печени

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание человека оказывает решающее воздействие на его здоровье. И это лишний раз подтверждают наблюдения российского гепатолога.

Если каждый день человек выпивает не менее пяти чашек кофе эспрессо, а вечером ещё и балует себя шашлыком с бокалом вина, то проблем со здоровьем ему не избежать. Такое питание приводит некоторых людей к серьёзным проблемам с печенью, как заявил врач гепатолог Дмитрий Монахов.

"Если выпивать в течение суток пять чашек эспрессо, вечером ещё есть шашлык из баранины и три-четыре бокала красного вина, то считайте это как удар боксёра по печени, — рассказал он изданию "Говорит Москва". — Наверное, один раз перенести можно, но если это входит в регулярную систему, то тут до беды недалеко".

При этом он подчеркнул, что у кого-то болезнь печени обязательно проявятся, а кто-то сможет их избежать в связи с индивидуальными особенностями организма и обменом веществ. Поэтому не стоит переходить на такое питание и ссылаться на то, что у какого-то вашего знакомого оно никаких проблем не вызывает. А вот одна чашка кофе с утра печени точно урона не нанесёт и даже даст определённую пользу.

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