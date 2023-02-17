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Врач: капельницы для красоты и здоровья могут привести к опасным последствиям

1:29
Здоровье

Популярные сегодня капельницы для красоты и здоровья могут стать причиной негативных последствий для организма: отёкам, дисфункции почек и т. д. Об этом рассказала терапевт, кардиолог Ирина Ескова.

Врач: капельницы для красоты и здоровья могут привести к опасным последствиям

Врач обратила внимание, что подобные капельницы назначаются без анализов. Однако, если внимательно ознакомиться с составом препаратов, можно заметить, что они вовсе не безобидны, сообщает сайт Москва 24.

Так, терапевт рассказала, что в основе очищающей капельницы "Детокс" лежат изотонические растворы электролитов, которые применяются врачами при интоксикациях, а у здорового человека после процедуры уровень концентрации электролитов в крови может стать слишком высоким, что плохо скажется на работе сердца и почек, и грозит отёками.

Главная составляющая капельницы "Золушка" — дезинтоксикационное средство при заболеваниях печени глутатион, которое в такой форме плохо усваивается организмом и может привести к расстройствам пищеварения.

"Некоторые "капельницы красоты" содержат хелатные соединения. Однако у такой терапии существует строгое показание — отравление солями тяжелых металлов. Если его нет, то высок риск серьезных побочных эффектов, таких как рвота, судороги, боли в мышцах, гипогликемия", — рассказала Ескова.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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