Врач: капельницы для красоты и здоровья могут привести к опасным последствиям

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярные сегодня капельницы для красоты и здоровья могут стать причиной негативных последствий для организма: отёкам, дисфункции почек и т. д. Об этом рассказала терапевт, кардиолог Ирина Ескова.

Врач обратила внимание, что подобные капельницы назначаются без анализов. Однако, если внимательно ознакомиться с составом препаратов, можно заметить, что они вовсе не безобидны, сообщает сайт Москва 24.

Так, терапевт рассказала, что в основе очищающей капельницы "Детокс" лежат изотонические растворы электролитов, которые применяются врачами при интоксикациях, а у здорового человека после процедуры уровень концентрации электролитов в крови может стать слишком высоким, что плохо скажется на работе сердца и почек, и грозит отёками.

Главная составляющая капельницы "Золушка" — дезинтоксикационное средство при заболеваниях печени глутатион, которое в такой форме плохо усваивается организмом и может привести к расстройствам пищеварения.

"Некоторые "капельницы красоты" содержат хелатные соединения. Однако у такой терапии существует строгое показание — отравление солями тяжелых металлов. Если его нет, то высок риск серьезных побочных эффектов, таких как рвота, судороги, боли в мышцах, гипогликемия", — рассказала Ескова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.