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Профессор Рощупкин: употребление алкоголя во время беременности испортит ребёнку нос

1:30
Здоровье

Если вам решительно не нравилась форма собственного носа в детстве, возможно в этом виновата мама. Во время беременности она позволила себе несколько бокалов.

Профессор Рощупкин: употребление алкоголя во время беременности испортит ребёнку нос

Исследование предполагает, что употребление алкоголя даже за несколько месяцев до зачатия уже способно изменить форму лица ребёнка. Учёные из Нидерландов использовали искусственный интеллект для анализа 3D-изображений детских и подростковых лиц в возрасте 9 и 13 лет. До этого была получена информация о потреблении алкоголя их матерями на ранних, средних и поздних сроках беременности.

"Крайне важно подчеркнуть, что не существует установленного безопасного уровня потребления алкоголя во время беременности, — рассказывает The Daily Mail автор исследования профессор Геннадий Рощупкин из медцентра Erasmus Medical Centre в Роттердаме. — Мы установили, что если мамы выпивали всего один маленький бокал вина в неделю до беременности, то их дети чаще имели вздёрнутый кончик носа, укороченный нос или вывернутый подбородок".

Чем больше алкоголя употребляли будущие мамы, тем сильнее были внешние изменения у детей. Даже если женщины продолжали пить лиш в очень небольших количествах во время беременности, то это ещё больше увеличивало риск того, что у их детей появлялись не совсем приятные для них черты лица.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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