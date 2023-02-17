Педиатр Ахтямова: ходунки могут лишить малыша мотивации делать шаги самостоятельно

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие родители думают о приобретении ходунков для своих малышей, которые должны помочь быстрее начать ходить. Но у этих приспособлений есть свои плюсы и минусы.

К очевидным плюсам ходунков можно отнести больший уровень спокойствия родителей. Передвигаясь с помощью ходунков, дети не падают и не получают травмы. Они движутся в вертикальном положении и тем самым более активно изучают окружающий их мир, как полагает врач-педиатр Наталья Ахтямова. Но она также отметила и некоторые минусы этих устройств.

"Ходунки могут лишить малыша мотивации делать шаги самостоятельно, — рассказала она в беседе с ИА SM-News Тюмень. — Более того, у ребёнка не формируются рефлексы, которые отвечают за опасность. Также, ходунки отрицательно влияют на развитие вестибулярного аппарата. Ребёнок должен самостоятельно развивать координацию. Кроме того, вредно часто садить в ходунки малыша, опорно-двигательный аппарат которого ещё не готов к ходьбе: нагрузка на неокрепшие ноги может быть чрезмерной".

По словам педиатра, многие её коллеги ортопеды вообще не одобряют частое использование ходунков. Дело в том, что если малыш проводит в них слишком много времени, то самостоятельно он начнёт ходить несколько позже большинства ровесников. Кроме того, из-за ходунков у него может появиться пружинистая походка.

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