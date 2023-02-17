Университет Сан-Пауло: вирус SARS-CoV-2 может находиться в слезах

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вызывающий COVID-19 вирус может находиться в слезах, как установили учёные из Бразилии. И чем выше вирусная нагрузка, тем эта вероятность больше.

Группа исследователей из Университета Сан-Пауло проанализировала информацию по 61 пациенту, которые попали в больницы в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Все они сдали ПЦР-тесты, при которых мазки брались из области носоглотки. Их результаты показали, что вирус SARS-CoV-2 содержится в 18,2% образцов слёз пациентов, у которых ПЦР-тест из носоглотки подтвердил наличие "ковида".

А вот у пациентов с неподтверждённым ПЦР-тестом коронавирусом в слезах патогена выявлено не было. Следовательно, вероятность содержания вируса в слезах намного выше, если у пациентов отмечается повышенная вирусная нагрузка. А это свидетельствует о способности коронавируса глубоко проникать в жидкости организма, что может спровоцировать более тяжёлую форму болезни, как сообщает News Medical.

Предположения о том, что коронавирус может проникать в слёзы, выдвигались и раньше. Тогда же говорилось, что хотя основными воротами для вторжения патогена в организм всё-таки остаются нос и рот, то есть вирус проходит через воздух, который человек вдыхает, он может также пробраться и через слёзную жидкость в глазах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.