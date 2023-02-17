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Сексолог Генварская: увлечение спортом и искусством может снизить тягу к сексу

1:19
Здоровье

Если человек со временем стал меньше тянуться к сексу, это вовсе не говорит о какой-то патологии. Вполне возможно, у него просто поменялись интересы.

Сексолог Генварская: увлечение спортом и искусством может снизить тягу к сексу

У каких-то людей со временем исчезает острый интерес к сексу, и им хочется заниматься чем-то ещё. Господствует суждение о том, что снижение либидо может быть следствием каких-то психологических или физиологических нарушений, но врач-психотерапевт и сексолог Диана Генварская с этим не согласна.

"Меньше стало хотеться секса, потому что сейчас стало больше появляться понимания, что секс не единственное удовольствие в жизни и не единственная мотивация в жизни, как говорил Фрейд, — рассказала сексолог в беседе с РИАМО. — Сейчас стали доступны прекрасные виды спорта на воде и воздухе, всевозможные удовольствия, связанные с увлечением искусством".

Она подчёркивает, что когда жизнь человека состоит из самых разных удовольствий, то секс вообще становится вторичным. Но подобное может произойти и по причине сильной перегруженности, стрессовых факторов и множества забот, которые требуют отдавать почти всю энергию. Тогда на занятия любовью просто не остаётся сил, а также желания и свободного времени.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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