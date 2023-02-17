Минздрав Белоруссии больше не считает COVID-19 опасным заболеванием

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководство белорусского Минздрава приняло решение исключить коронавирус из списка опасных заболеваний для населения. Значит, его тяжесть не представляет особой угрозы.

На национальном правовом интернет-портале в Белоруссии опубликован проект постановления министерства здравоохранения, в котором предлагается исключить COVID -19 из списка опасных для населения заболеваний. В том же самом проекте из этого списка исключаются также сифилис и гонорея.

Выпадение из данного списка означает, что коронавирус больше не представляет серьёзной угрозы для здоровья населения, требующей каких-то специальных мер реагирования помимо стандартной профилактики и лечения. В настоящий момент в этом списке сохранились туберкулёз в активной форме, холера, чума, сибирская язва, а также геморрагические лихорадки Лассо, Марбург и Эбола.

Отметим, что Белоруссия отличалась своеобразным методом борьбы с коронавирусной инфекцией. Весной 2020 года она наряду со Швецией оставалась двумя единственными странами Европы, где не были введены коронавирусные ограничения, включая карантин населения. Причём если в Швеции хотя бы закрывали школы, а также ограничили работу концертных залов, стадионов и кинотеатров, то в Белоруссии не было вообще никаких ограничений.

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