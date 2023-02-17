Руководство белорусского Минздрава приняло решение исключить коронавирус из списка опасных заболеваний для населения. Значит, его тяжесть не представляет особой угрозы.
На национальном правовом интернет-портале в Белоруссии опубликован проект постановления министерства здравоохранения, в котором предлагается исключить COVID -19 из списка опасных для населения заболеваний. В том же самом проекте из этого списка исключаются также сифилис и гонорея.
Выпадение из данного списка означает, что коронавирус больше не представляет серьёзной угрозы для здоровья населения, требующей каких-то специальных мер реагирования помимо стандартной профилактики и лечения. В настоящий момент в этом списке сохранились туберкулёз в активной форме, холера, чума, сибирская язва, а также геморрагические лихорадки Лассо, Марбург и Эбола.
Отметим, что Белоруссия отличалась своеобразным методом борьбы с коронавирусной инфекцией. Весной 2020 года она наряду со Швецией оставалась двумя единственными странами Европы, где не были введены коронавирусные ограничения, включая карантин населения. Причём если в Швеции хотя бы закрывали школы, а также ограничили работу концертных залов, стадионов и кинотеатров, то в Белоруссии не было вообще никаких ограничений.
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