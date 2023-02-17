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Учёный Артур: необходимость делать в день по 10 тысяч шагов — это миф

1:47
Здоровье

Утверждение о том, что для здоровья в день нужно делать по 10 тысяч шагов, не основаны на серьёзной науке. На самом деле внимание следует уделять не количеству шагов, а времени прогулок.

Учёный Артур: необходимость делать в день по 10 тысяч шагов — это миф

Уже много лет нам внушают мысль о том, что в день необходимо делать 10 тысяч шагов. С каждым годом растёт спрос на педометры и "умные" браслеты, которые подсчитывают, сколько именно шагов мы делаем. Рассказывается и о том, какую громадную пользу приносит пешая ходьба здоровью. Однако американский эксперт в области силовых нагрузок Роб Артур заявил, что для достижения указываемого преимущества важно не точное количество шагов, а время, которое мы на это тратим. Так, при быстром темпе достаточно 40-60 минут пеших прогулок в день. За этот период можно сделать, по разным оценкам, от четырёх до шести тысяч шагов.

Конечно, это не значит, что если мы будем ходить дольше, это не принесёт никакой пользы или, напротив, окажет вредное воздействие. Но увеличение этого количества не добавит пропорционально преимуществ нашему здоровья. Исследования учёных показали: после того как мы пройдем отметку в 60 минут ходьбы, получаемые в дальнейшем преимущества от прогулок как бы стабилизируются, как отмечает eatthis.com.

И в этой связи нет такой необходимости совершать именно по 10 тысяч шагов, это всё равно, что ломиться в открытую дверь. Гораздо полезнее распределить физические нагрузки в течение всего дня, а не группировать в один период, чтобы потом всё оставшееся время лежать на диване.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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