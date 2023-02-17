Известно, что чай или кофе принято подавать горячими. Но вот слишком высокая температура этих напитков может обернуться тяжёлыми проблемами для здоровья.
Речь идёт не только о чае или кофе, но и о компоте, курином бульоне и любых других горячих жидкостях, которые одинаково опасны для здоровья. По мнению врача-онколога Марии Гринберг, не меньшую опасность представляет и очень горячая пища. Она угрожает нашему эпителию или клеткам, которые выстилают поверхность внутренних органов. Здесь под угрозой гортань и пищевод.
"При приёме слишком горячей пищи или напитков происходит повреждение слизистой и как следствие — дисплазия эпителия, — рассказала доктор Гринберг изданию "Спорт-Экспресс". — Дисплазия — предраковое состояние, при котором ткани начинают развиваться неправильно".
Из-за ожогов, которые получает ткань из клеток, она уничтожается, и на её месте должна появляться новая. Но нет никакой гарантии в том, что эти новые клетки не будут иметь мутаций, приводящих со временем к опухолям. Вот почему важно не употреблять слишком горячие напитки и пищу. Надо дать им немного остыть, чтобы не допускать ожогов гортани и пищевода.
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