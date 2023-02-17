Онколог Гринберг: горячие напитки повышают риск рака гортани и пищевода

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известно, что чай или кофе принято подавать горячими. Но вот слишком высокая температура этих напитков может обернуться тяжёлыми проблемами для здоровья.

Речь идёт не только о чае или кофе, но и о компоте, курином бульоне и любых других горячих жидкостях, которые одинаково опасны для здоровья. По мнению врача-онколога Марии Гринберг, не меньшую опасность представляет и очень горячая пища. Она угрожает нашему эпителию или клеткам, которые выстилают поверхность внутренних органов. Здесь под угрозой гортань и пищевод.

"При приёме слишком горячей пищи или напитков происходит повреждение слизистой и как следствие — дисплазия эпителия, — рассказала доктор Гринберг изданию "Спорт-Экспресс". — Дисплазия — предраковое состояние, при котором ткани начинают развиваться неправильно".

Из-за ожогов, которые получает ткань из клеток, она уничтожается, и на её месте должна появляться новая. Но нет никакой гарантии в том, что эти новые клетки не будут иметь мутаций, приводящих со временем к опухолям. Вот почему важно не употреблять слишком горячие напитки и пищу. Надо дать им немного остыть, чтобы не допускать ожогов гортани и пищевода.

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