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Врачи из Тюмени удалили у женщины две опухоли весом более девяти килограммов

1:08
Здоровье

В одной из больниц Тюмени произошёл интересный случай: у женщины удалили две опухоли общим весом более девяти килограммов. Одна была диаметром 35 сантиметров, вторая — 15.

Врачи из Тюмени удалили у женщины две опухоли весом более девяти килограммов

51-летняя пациентка обратилась в медучреждение в декабре 2022 года с диагнозом лейомиосаркома. В ходе обследования выяснилось, что опухоли занимают практически всю брюшную полость, внутренние органы были сдавлены. Операция по удалению длилась несколько часов, сообщает nashgorod.ru.

"У больной отмечалось снижение функции одной из почек, усугубила ситуацию компрессия опухоли. Поэтому перед тем, как приступить к операции, пациентка прошла тщательное обследование и подготовку к оперативному лечению. Функция почек была сохранена на 50%, что позволило выполнить операцию", — приводит слова главврача Медицинского города Расима Тамразова источник.

Сейчас женщина проходит дальнейшее лечение в виде таргетной терапии.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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