Юрист Орешкова заявила о важности изучения всех документов перед жалобой на врачей Костомарова

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось. Накануне он был помещён в искусственную кому, а теперь у него почти полностью отказали лёгкие. Такие последствия COVID-19 не могут не вызывать вопросов к врачам спортсмена. Медицинский юрист, адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист, бывший главный инфекционист ХМАО, адвокат общества по защите прав пациентов, член юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнёры" Анна Орешкова обсудила ситуацию с Общественной Службой Новостей.

Она отметила, что без детального изучения всей документации Костомарова делать выводы некорректно. Эксперт не отрицает, что бывают случаи с виной врачей.

"Опираясь на информацию из интернета, я думаю, что в случае с Костомаровым врачи как раз-таки долго и самоотверженно борются за жизнь пациента и делают всё возможное", — сказала юрист.

Орешкова отметила сложность протекания болезни, несмотря на то, что Костомаров занимается спортом и ведёт здоровый образ жизни. Эксперт считает, что родственники фигуриста сами решат, стоит ли жаловаться на врачей. Для этого важно детально изучить медицинскую документацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.