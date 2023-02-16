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Диетолог Исакова: если любите блины со сметаной, стоит просто ограничить жирность

2:51
Здоровье

Наступающую в России Масленицу принято встречать ароматными и пышными блинами. Это очень вкусное блюдо, но при его приготовлении и употреблении следует соблюдать осторожность.

Диетолог Исакова: если любите блины со сметаной, стоит просто ограничить жирность

К примеру, если готовить блины из кукурузной. гречневой или рисовой муки, то их витаминный состав будет лучше. Важно снизить количество сахара при приготовлении теста, поскольку блины являются продуктом с большим количеством углеводов. А если сократить уровень масла при жарке, то можно и уменьшить жирность блюда. При этом сливочное масло совсем исключать нельзя, пять граммов в день должны быть в рационе, как полагает врач-диетолог Светлана Исакова.

"Если любите блины со сметаной, стоит просто ограничить жирность, — рассказала доктор Исакова "Аргументам и фактам". — Десятипроцентной вполне достаточно, чтобы получить сливочное удовольствие. Другой вариант — использовать греческий йогурт вместо сметаны. В случае с мясными и рыбными начинками фарш лучше использовать из нежирного (постного) продукта. Помните, что жареные блинчики и жирная начинка — это лишняя нагрузка не только на желудочно-кишечный тракт, но и риск для вашей фигуры".

Эксперт считает, что стандартной порции в два блинчика около 20 см в диаметре и двух столовых ложек начинки вполне достаточно для того, чтобы не нанести вреда здоровья. Если возникает желание съесть ещё, то можно взять и третий блин, но на этом желательно остановиться. А вот съедать десять штук за один раз не следует, каким-либо вкусными они не были, ведь это может вызвать тяжесть в желудке, дискомфорт и привести к набору лишних килограммов.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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