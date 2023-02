Японские учёные: диета с высоким содержанием хлеба и низким уровнем риса повышает холестерин

Японские исследователи доказали связь между питанием с большим количеством хлеба и повышенным уровнем "плохого" холестерина. А от этого показателя зависит риск болезней сердца.

Учёные из нескольких университетов и научных центров Японии в ходе совместного исследования обнаружили, что если в рационе мужчин и женщин бывает много хлеба, но мало риса, то у них вырастает уровень так называемого "плохого" холестерина или липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови. А вот диета с большим количеством кондитерских изделий и низким уровнем алкоголя приводит к таким же результатам, но только среди мужчин, как сообщает Nutra Ingridients.

Режим питания был выбран в качестве переменной, поскольку предыдущие научные работы демонстрировали, что он оказывает значительное влияние на лечение неинфекционных заболеваний. При этом в категорию "хлеб" в Японии включается не только собственно сам хлеб, но и разного рода выпечка, деликатесы и даже масло с маргарином. Что же касается снижения показателей "плохого" холестерина у мужчин и женщин, то к этому приводили диетические модели с высоким потреблением овощей, фруктов, продуктов из сои, а также рыбы и моллюсков.

Традиционная японская диета как раз и содержит массу морепродуктов, фруктов и овощей, а также риса. Возможно, именно поэтому Япония является страной с самым большим количеством долгожителей. А вот распространение западного питания уже вызвало здесь целый взрыв количества сердечно-сосудистых заболеваний.

