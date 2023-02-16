Инфекционист Малиновская: клетчатка из овощей очищает организм от холестерина, токсинов, канцерогенов

Овощи очень полезны для здоровья за счёт клетчатки, которая обеспечивает длительное насыщение. Но эти продукты помогают не только защищаться от лишнего веса.

Хорошо известно, что у богатых клетчаткой овощей большой диетический потенциал. После их употребления нас долго не покидает ощущение сытости, мы не бросаемся на разного рода сладости и мучные изделия, что позволяет сохранить фигуру. Но об одном из удивительных свойств овощей мало кто знает. О нём поведала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

"У овощей есть ещё одно полезное свойство — способность нейтрализовать проникшие в организм вредные вещества, — рассказала доктор Малиновская интернет-изданию "Подмосовье сегодня". — В первую очередь, это обусловлено тем, что в растениях присутствует большое количество клетчатки. Её польза заключается во влиянии на формирование внутренней среды кишечника. Клетчатка очищает организм от холестерина, токсинов, канцерогенов".

Эксперт также подчёркивает, что овощи — это универсальный продукт, который благотворно влияет на самые разные аспекты нашего здоровья, включая нервную систему, иммунитет и даже интеллект. Наконец, в них полным-полно антиоксидантов, позволяющих нашим клеткам восстанавливаться и обновляться, а также избавляться от свободных радикалов, провоцирующих старение и опухоли.

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