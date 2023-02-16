Овощи очень полезны для здоровья за счёт клетчатки, которая обеспечивает длительное насыщение. Но эти продукты помогают не только защищаться от лишнего веса.
Хорошо известно, что у богатых клетчаткой овощей большой диетический потенциал. После их употребления нас долго не покидает ощущение сытости, мы не бросаемся на разного рода сладости и мучные изделия, что позволяет сохранить фигуру. Но об одном из удивительных свойств овощей мало кто знает. О нём поведала врач-инфекционист Светлана Малиновская.
"У овощей есть ещё одно полезное свойство — способность нейтрализовать проникшие в организм вредные вещества, — рассказала доктор Малиновская интернет-изданию "Подмосовье сегодня". — В первую очередь, это обусловлено тем, что в растениях присутствует большое количество клетчатки. Её польза заключается во влиянии на формирование внутренней среды кишечника. Клетчатка очищает организм от холестерина, токсинов, канцерогенов".
Эксперт также подчёркивает, что овощи — это универсальный продукт, который благотворно влияет на самые разные аспекты нашего здоровья, включая нервную систему, иммунитет и даже интеллект. Наконец, в них полным-полно антиоксидантов, позволяющих нашим клеткам восстанавливаться и обновляться, а также избавляться от свободных радикалов, провоцирующих старение и опухоли.
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