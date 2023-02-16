Доктор Фулл: постоянные нарушения режима сна приводят к атеросклерозу и инфарктам

Многим из нас уже хорошо известно, насколько важно высыпаться. Новое исследование доказало, что недосып представляет смертельную угрозу для пожилых людей.

Нарушения режима сна повышают вероятность затвердевания артерий у граждан пожилого возраста. Те из них, кто в течение недели ложатся спать в разное время или имеют различную продолжительность сна, обладают и повышенным риском атеросклероза. Это состояние возникает, когда на стенках артерий накапливаются жировые отложения или бляшки. Атеросклероз — основной фактор риска инфаркта.

"Наше исследование является одним из первых, представивших доказательства связи между нерегулярной продолжительностью сна и атеросклерозом, — цитирует The Daily Mail доктора Келси Фулл из Университета Вандербильта. — Поддержание регулярного графика сна — это легко достижимая здоровая привычка, которая поможет не только улучшить режим дня, но и сократит опасность сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей".

Наука уже доказала связь между плохим сном и заболеваниями сердца, повышенным артериальным давлением, ожирением и диабетом второго типа. Важно не только спать не менее семи часов сна каждый день, но погружаться в сон и вставать в одно и то же время, а также стараться как можно реже просыпаться по ночам.

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