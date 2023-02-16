Эндокринолог Идамарчева: загрязнения воздуха усугубляют грипп, COVID-19 и другие ОРВИ

Плохое качество воздуха в крупных городах делает их жителей более уязвимыми перед тяжёлым течением острых респираторно-вирусных инфекций. А к ним относятся грипп и COVID-19.

Грипп, простуду и даже коронавирус жители крупных городов переносят более тяжело из-за того, что в этих мегаполисах низкое качество воздуха. А из-за этого в лёгких оседает большее количество мелких дисперсных частиц, которые и делают течения ОРВИ таким тяжёлым. Об этом заявила врач аллерголог-иммунолог Айшат Идамарчева.

"У тех, кто болеет ОРВИ, на фоне загрязнённого воздуха, чаще наблюдаются тяжёлые осложнения вирусной пневмонии: присоединение бактериальной инфекции, атипичных возбудителей пневмонии и даже фиброза лёгких, — рассказала доктор Идамарчева URA. RU. — Кроме того, у пациентов возрастает риск возникновения бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни лёгких, эмфиземы и рака лёгких. В группу риска попадают городские жители, особенно дети до трёх лет, люди старше 65 лет, а также пациенты, которые уже имеют лёгочные заболевания".

Она подчёркивает, что при низком качестве воздуха человек сражается с двумя проблемами одновременно. Это, собственно, грязный воздух и сама болезнь. При этом наш организм реагирует на мелкие частицы так же остро, как и на инфекцию, из-за чего уровень воспалений повышается, а иммунитет выполняет двойную работу. Поэтому восстанавливаться от коронавируса или гриппа лучше в деревне.

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