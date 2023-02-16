Пульмонолог Бобровская: полностью вылечить фиброз нельзя, но в онкологию он не переходит

Фиброз представляет собой распространённое осложнение после аллергий, травм, вирусов и операций. Причём вылечить его полностью невозможно.

Разрастание соединительной ткани с возникновением характерных рубцов в медицине называют фиброзом. Он может возникнуть в любом органе человека, но чаще всего появляется в лёгких, почках, печени и сердце после хирургических операций, инфекций или вирусов, а также травм или облучения. Об этом рассказала пульмонолог Татьяна Бобровская.

"Например, жировая болезнь печени может привести к её фиброзным изменениям, — объяснила доктор Бобровская порталу NEWS.ru. — Фиброз не опасен для жизни, если это локальный и маленький участок и не нарушает функцию органа. Если мы говорим об обширном фиброзе, то это прямая угроза жизни, так как нарушается работа функций органов. Полностью вылечить нельзя, но в онкологию и туберкулёз фиброз не переходит".

Она подчёркивает, что скорость развития фиброза у каждого человека индивидуальна. Это зависит от возраста, наследственности, а также того, в каком темпе пациент выздоравливает. Ведь именно по мере выздоровления, то есть восстановления организма, ткани того или иного органа замещаются соединительной тканью.

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