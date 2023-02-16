Группа российских учёных из Сколтеха провела исследование, показывающее, каким образом коронавирус мутирует в организме человека во время "долгого ковида". Оказалось, что так может появиться штамп, устойчивый к существующим вакцинам.
Специалисты изучали способы уклонения вируса SARS-CoV-2 от T-лимфоцитов.
"Мы решили проверить, вырабатывает ли вирус защиту от T-лимфоцитов, и для этого изучили случай "долгого ковида": пациентка болела коронавирусной инфекцией на протяжении 318 дней", — цитирует руководителя группы, профессора Сколтеха Георгия Базыкина издание newizv.ru.
Согласно результатам исследований, череда мутаций коронавируса в организме конкретного пациента проходит особенно успешно. Учёные уверены, что если подобный штамп выйдет наружу, он спровоцирует новую волну пандемии, так как существующие вакцины и естественные антитела человека окажутся бесполезными.
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