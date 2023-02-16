Эндокринолог Павлова: болезнь Альцгеймера у молодых — это хуже апокалипсиса

В Китае болезнь Альцгеймера впервые выявили у пациента в возрасте 19 лет. Эксперты полагают, что старческое слабоумие скоро перестанет быть старческим.

Хотя науке известно ранее начало деменции, обычно оно отмечается у людей старше 50 лет. И вот в Китае классические симптомы болезни Альцгеймера диагностировали у молодого человека в возрасте всего 19 лет, что является рекордом из всех официально зафиксированных случаев этого неизлечимого заболевания. Врач-эндокринолог Зухра Павлова считает данный факт очень тревожным в плане грядущих перспектив.

"Это мягко говоря та информация, к которой общество пока не готово, но придётся эту информацию принять и начать более интенсивно работать над этой проблемой, потому что нарастающее количество слабоумных и неадекватных людей — это хуже апокалипсиса", — написала эксперт в своём Telegram-канале.

Отметим, что болезнь Альцгеймера, как и другие виды деменции, до сих пор является неизлечимой, нет средств и замедлить её развитие, а все имеющиеся лекарства направлены только на смягчение некоторых симптомов. К примеру, они успокаивают пациентов, чтобы им можно было давать какие-то препараты или просто их кормить. С каждым годом число жертв старческого слабоумия в мире растёт, что связано с увеличением средней продолжительности жизни.

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