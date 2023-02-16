Терапевт Терентьева: приём просроченных лекарств грозит аллергиями, отравлениями и нарушениями сердца

Откажитесь от привычки принимать таблетки с истёкшим сроком годности. Терапевт рассказала о том, чем это грозит.

По мере хранения лекарственный препарат подвергается воздействию температуры, солнечного света, влаги и прочих факторов, вызывающих самые разные химические реакции, включая окисление и разложение. У просроченных лекарств, как это показывают исследования, изменяются химические свойства, а значит, ухудшается их качество. Как следствие, они не дают желаемого эффекта. Срок годности назначается не спонтанно, это именно тот период, в течение которого производитель гарантирует сохранение эффекта препарата, как напомнила врач-терапевт Екатерина Терентьева.

"Лучше не рисковать и не принимать препарат после окончания срока годности, — рассказала доктор Терентьева "Известиям". — Особенно это касается противосудорожных препаратов, средств, купирующих приступы ишемии и стенокардии, антикоагулянтов, если есть риск тромбообразования, бронхолитиков и спазмолитиков, кардиотонических и антиаритмических, препаратов для стабилизации функции щитовидной железы, успокаивающих и снотворных средств, оральных контрацептивов, адреналина, инсулина, антибиотиков и других".

Она подчёркивает, что растворы для инъекций с истекшим сроком годности категорически нельзя применять из-за риска развития в них токсических веществ. Да и другие просроченные препараты могут спровоцировать аллергии, отравления, усиление симптомов инфекционных болезней и даже нарушения в работе сердца. А иногда встречаются и проблемы со зрением после использования "просрочки". В целом, лекарства следует хранить правильно, соблюдая указанные в инструкции правила.

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