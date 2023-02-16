Анемия является распространённым осложнением у онкологических больных, существенно снижающим качество жизни. Однако с ней можно успешно бороться.

Различные формы анемии проявляются собственными симптомами, но среди основных можно отметить

Анемия у раковых больных развивается вследствие нарушения функции костного мозга, неполноценного питания и сопутствующих хронических болезней. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что для профилактики анемии нужно соблюдать несложные правила.

"Прежде всего необходимо соблюдать диету — следить за достаточным количеством полноценных белков в рационе, преимущественно животного происхождения (из говядины, телятины), — пишет Каприн в своём Telegram-канале. — Среди жиров следует отдавать предпочтение легкоусвояемым молочным жирам и растительным маслам.

Кроме этого, следует включить в рацион продукты и биологические добавки, содержащие витамины группы В: пивные дрожжи, рыбу, творог, пшеничные и рисовые отруби, яичный желток, а также микроэлементы, участвующие в кроветворении (железо, кобальт, марганец, цинк)".