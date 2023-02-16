Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актриса Алёна Яковлева заявила, что обрадовалась роли в новом сериале "Дурдом"
Депутат Госдумы Соловьёв назвал отмены концертов Реввы "расплатой за русофобскую позицию"
FT: Пентагон может увеличить бюджет из-за острой потребности Украины в боеприпасах
NetEase: США обманули Германию, теперь Берлин не торопится поддерживать Украину
Жена Костомарова впервые рассказала о его лечении: все показатели зашкаливали
Советник врио главы ДНР заявил о продвижении ВС России в Марьинке
Военкор Поддубный: Россия не сможет обойтись без новой волны мобилизации
Терапевт Терентьева: приём просроченных лекарств грозит аллергиями, отравлениями и нарушениями сердца
Bloomberg: НАТО проиграло России важнейшее сражение военных заводов

Онколог Каприн: творог и яичный желток защитят от анемии при опухолях

Здоровье

Анемия является распространённым осложнением у онкологических больных, существенно снижающим качество жизни. Однако с ней можно успешно бороться.

Онколог Каприн: творог и яичный желток защитят от анемии при опухолях

Различные формы анемии проявляются собственными симптомами, но среди основных можно отметить

  • усталость,
  • учащённое сердцебиение,
  • одутловатость лица,
  • головные боли,
  • потемнение перед глазами при изменении положения тела,
  • ломкость ногтей,
  • разрушение зубов,
  • сухость кожи.

Анемия у раковых больных развивается вследствие нарушения функции костного мозга, неполноценного питания и сопутствующих хронических болезней. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что для профилактики анемии нужно соблюдать несложные правила.

"Прежде всего необходимо соблюдать диету — следить за достаточным количеством полноценных белков в рационе, преимущественно животного происхождения (из говядины, телятины), — пишет Каприн в своём Telegram-канале. — Среди жиров следует отдавать предпочтение легкоусвояемым молочным жирам и растительным маслам.

Кроме этого, следует включить в рацион продукты и биологические добавки, содержащие витамины группы В: пивные дрожжи, рыбу, творог, пшеничные и рисовые отруби, яичный желток, а также микроэлементы, участвующие в кроветворении (железо, кобальт, марганец, цинк)".

Что касается лечения этой патологии, то существуют различные методики, и они индивидуально подбираются врачами для каждого конкретного человека. Необходимо установить точную причину малокровия и соотносить назначаемые препараты с тяжестью состояния больного.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев Вопрос мигрантов остаётся болезненным для всей Европы Сергей Лебедев
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
"Везде нищета": Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян
"Везде нищета": Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян
Последние материалы
Жена Костомарова впервые рассказала о его лечении: все показатели зашкаливали
Советник врио главы ДНР заявил о продвижении ВС России в Марьинке
Военкор Поддубный: Россия не сможет обойтись без новой волны мобилизации
Терапевт Терентьева: приём просроченных лекарств грозит аллергиями, отравлениями и нарушениями сердца
Bloomberg: НАТО проиграло России важнейшее сражение военных заводов
Кимаковский заявил, что ВС РФ взяли все высоты в окрестностях Артёмовска
Ходаковский заявил об условиях переговоров между Россией и Украиной
РВ: Польша подготавливает диверсантов для захвата власти Белоруссии
Секретарь СНБО Данилов: Россия планирует нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля
Читатели Welt*: из-за медленных поставок танков поражение Украины теперь очевидно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников