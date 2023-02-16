Анемия является распространённым осложнением у онкологических больных, существенно снижающим качество жизни. Однако с ней можно успешно бороться.
Различные формы анемии проявляются собственными симптомами, но среди основных можно отметить
Анемия у раковых больных развивается вследствие нарушения функции костного мозга, неполноценного питания и сопутствующих хронических болезней. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что для профилактики анемии нужно соблюдать несложные правила.
"Прежде всего необходимо соблюдать диету — следить за достаточным количеством полноценных белков в рационе, преимущественно животного происхождения (из говядины, телятины), — пишет Каприн в своём Telegram-канале. — Среди жиров следует отдавать предпочтение легкоусвояемым молочным жирам и растительным маслам.
Кроме этого, следует включить в рацион продукты и биологические добавки, содержащие витамины группы В: пивные дрожжи, рыбу, творог, пшеничные и рисовые отруби, яичный желток, а также микроэлементы, участвующие в кроветворении (железо, кобальт, марганец, цинк)".
Что касается лечения этой патологии, то существуют различные методики, и они индивидуально подбираются врачами для каждого конкретного человека. Необходимо установить точную причину малокровия и соотносить назначаемые препараты с тяжестью состояния больного.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.