Анестетик "Убистезин" для стоматологии перестал поставляться в Россию

В России возник дефицит с некоторыми востребованными в стоматологических клиниках лекарствами. Также нарушены поставки боров и фрез.

Опрос представителей стоматологических клиник показал, что в целом ряде медицинских учреждений возникли проблемы с поставками лекарств из-за рубежа. В частности, речь идёт об анестетике "Убистезине", который делается на основе артикаина и применяется для местного обезболивания. В нашей стране он входит в тройку наиболее популярных. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что "Убистезин" не поставляется в нашу страну уже длительное время. Так, медицинский директор одной из сетей стоматологических клиник Святослав Коба заявил, что этого препарата в России "фактически нет". Также в клиниках сообщили, что в нашу страну прервались поставки цемента "Витремер", который эффективно используют при лечении зубов у детей и взрослых.

Возникают проблемы не только с импортными лекарствами, но и с комплектующими. К примеру, наблюдается дефицит стоматологических боров. фрез, кап и гуттаперчевых штифтов, у которых нет российских аналогов. Пока это объясняется сложностями с закупками, а также уходом иностранных производителей и выстраиванием новых логистических цепочек.

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