Анестезиолог Старченко о прогнозе Костомарова: если умерла ткань, бесполезно что-то делать

Специалисты продолжают разбираться, что стало причиной столь резкого ухудшения состояния здоровья фигуриста Романа Костомарова. Теперь появилась версия о том, что роковую роль сыграл аппарат искусственного кровообращения.

10 января Костомаров попал с пневмонией в больницу в Коммунарке (перевезли в тяжелом состоянии из реанимации другой больницы), и здесь врачи подключили его к ИВЛ и аппарату ЭКМО для искусственного кровообращения. Несколько дней до госпитализации Костомаров занимался самолечением и катался в ледовых шоу. От аппарата ЭКМО фигуриста отключили только 24 января, а уже с 1 февраля пошли сообщения о возможной ампутации. Сейчас нет точной информации о том, что именно уже ампутировали фигуристу, но анестезиолог-реаниматолог Алексей Старченко полагает, что это зависит от того, сколько пациент пробыл на искусственном кровообращении.

"Чем дольше пациент на нём находится, тем хуже для периферических сосудов, тем хуже кровоснабжаются сердце и лёгкие, — цитирует специалиста Telegram-канал "Медицинская Россия". — Думаю, в этой ситуации врачи ограничатся кистями и стопами, хотя, если умерла ткань, уже, увы, бесполезно что-то делать".

По словам Старченко, переводимые на искусственное кровообращение пациенты, как правило, "вообще не доживают до ампутации". Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что к числу главных причин смертности пациентов с внебольничными пневмониями относятся суперинфекции, провоцирующие сепсис. Раньше в Коммунарке их почти не было, а теперь стало много из-за того, что сюда активно переводят пациентов из других стационаров. Некоторые из таких инфекций не реагируют на 90 процентов антибиотиков.

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