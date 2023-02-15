Биолог Милейко: на ранней стадии рака анализы на онкомаркеры ненадёжны

Внимательное отношение к собственному здоровью во многих случаях поможет перехватить опухоль на ранней стадии. Важно лишь обращать внимание на определенные симптомы.

Некоторые опухоли вроде рака поджелудочной железы, вплоть до четвёртой стадии никак себя не проявляют. Другие и на ранних этапах могут вызывать у человека те или иные характерные симптомы, на которые мы часто не обращаем внимание. А игнорировать их нельзя, как рассказал биолог, директор Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко.

"Это может быть, например, труднообъяснимая стремительная потеря веса, общая слабость, астения, не связанная с другими хроническими или инфекционными заболеваниями, — цитирует специалиста сайт РИАМО. — А дальше все разбивается на симптомы, характерные для конкретного вида рака".

К признакам рака молочной железы он также отнёс уплотнения в подмышечных лимфоузлах, а при опухолях толстой кишки — проблемы со стулом и наличие крови в нём. Впрочем, кровь в стуле может также говорить и о геморрое. Вот почему важно не игнорировать такие симптомы, но и не пугаться сразу, а приходить на обследование. При этом на ранней стадии рака сдача анализов на онкомаркеры не помогает надёжно выявлять опухоли, поскольку такие тесты неспецифичны и говорят о самых разных заболеваниях, как полагает эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.