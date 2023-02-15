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Биолог Милейко: на ранней стадии рака анализы на онкомаркеры ненадёжны

Здоровье

Внимательное отношение к собственному здоровью во многих случаях поможет перехватить опухоль на ранней стадии. Важно лишь обращать внимание на определенные симптомы.

Биолог Милейко: на ранней стадии рака анализы на онкомаркеры ненадёжны

Некоторые опухоли вроде рака поджелудочной железы, вплоть до четвёртой стадии никак себя не проявляют. Другие и на ранних этапах могут вызывать у человека те или иные характерные симптомы, на которые мы часто не обращаем внимание. А игнорировать их нельзя, как рассказал биолог, директор Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко.

"Это может быть, например, труднообъяснимая стремительная потеря веса, общая слабость, астения, не связанная с другими хроническими или инфекционными заболеваниями, — цитирует специалиста сайт РИАМО. — А дальше все разбивается на симптомы, характерные для конкретного вида рака".

К признакам рака молочной железы он также отнёс уплотнения в подмышечных лимфоузлах, а при опухолях толстой кишки — проблемы со стулом и наличие крови в нём. Впрочем, кровь в стуле может также говорить и о геморрое. Вот почему важно не игнорировать такие симптомы, но и не пугаться сразу, а приходить на обследование. При этом на ранней стадии рака сдача анализов на онкомаркеры не помогает надёжно выявлять опухоли, поскольку такие тесты неспецифичны и говорят о самых разных заболеваниях, как полагает эксперт.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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