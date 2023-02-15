Врач-эндокринолог Сюракшина: полезно не только есть куриный бульон, но и просто им дышать

Ещё от наших бабушек мы знаем, что куриный бульон полезен для здоровья и иммунитета. Эксперты Роскачества рассказали, чем еще ценно это блюдо.

Куриный бульон может помочь нашему организму, он несёт несомненную пользу. К примеру, за счёт витаминов и минералов бульон улучшает состояние кожи, волос и ногтей, питает костную ткань, облегчает симптомы похмелья и, конечно же, оказывает укрепляющее воздействие на иммунитет при вирусных заболеваниях, особенно на ранней стадии. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Сюракшина.

"Мясо курицы известно высокой концентрацией ценных для организма веществ, практически все они в той или иной степени содержатся и в курином бульоне, — объяснила она на портале Роскачества. — В этом диетическом блюде присутствуют витамины, минералы, аминокислоты. Натуральный куриный бульон богат витаминами группы В, которые принимают непосредственное участие в нормализации обмена веществ во всём организме, благотворно влияют на деятельность центральной нервной системы, а также помогают справляться с нарушениями сна и депрессивными состояниями".

Она подчёркивает, что куриный бульон может хорошо помочь при патологиях дыхательных путей, включая пневмонию и астму. Причём уже доказано, что пользу приносит не просто употребление бульона в пищу, но даже и вдыхание его паров. За счёт этого активируется процесс удаление слизи, а с ней наш организм покидает разные токсические компоненты. Правда, данный эффект длится не более получаса.

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