Психотерапевт Пезешкиан: фраза "съехала крыша" может спровоцировать мигрень

Существуют определённые фразы, которые мы часто повторяем, представляющие опасность для нашего здоровья. Они могут спровоцировать очень тяжёлые недуги.

Иранский психотерапевт Носсрат Пезешкиан полагает, что в любом языке есть устоявшиеся выражения, плохо действующие на организм. Если в этих выражениях упоминаются те или иные недуги, они могут их спровоцировать. К примеру, если мы говорим "кишка тонка", "тошнит", "воротит" или "не перевариваю", то это может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта вроде язвы или гастрита. Описание какого-нибудь хлопотливого дела словосочетанием "какой-то геморрой" действительно может спровоцировать эту болезнь, а фразы "удар в самое сердце", или "сердце разрывается" — инфаркт.

Не стоит говорить про себя, что вы человек "тонкокожий", или что у вас на кого-то аллергия, поскольку это может пробудить кожные заболевания. Не надо выражаться "выносят мозг", "ломаю голову", "головой об стенку", "съехала крыша" или "даю голову на отсечение", так как это приведёт к мигрени. Угроза "кровью умоется" или оборот "кровь в жилах стынет" способны вызвать заболевания крови, как пишет "Комсомольская правда".

Наконец, популярная фраза "глаза б мои этого не видали" или "смотреть противно" грозят ослаблением зрения. Если кто-то бьёт нас "по ушам", или вам ничего не хочется слышать, это приведет к глухоте. Фразы вроде "перекрыть кислород" или "дышать нечем" угрожают астмой и даже "ковидом", а "терпение лопнуло", "сил больше нет" и "сыт по горло" — различными неврозами и депрессиями.

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