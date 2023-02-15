Хирург Чжао: причиной сепсиса у Костомарова могла стать любая инфекция

Вся Россия с тревогой наблюдает за состоянием фигуриста Романа Костомарова, сражающегося с тяжёлым сепсисом. Врач рассказал, что могло вызвать это заболевание.

Сепсис или заражение крови, как его иногда называют, представляет собой генерализованную инфекцию, возникающую из-за самых разных локальных инфекций. К ним относятся и пневмония, и гнойники на конечностях, и острый аппендицит, и даже какой-нибудь плохо заживший порез на теле или в полости рта. В кровь проникают болезнетворные бактерии, которые вызывают системную воспалительную реакцию, то есть иммунитет начинает так агрессивно на них реагировать, что это приводит к очень тяжёлым последствиям для всего организма. Об этом рассказал врач хирург Алексей Чжао.

"Когда мы устраняем причину инфекции, первоисточник, если мы его находим, то, естественно, требуется и системное воздействие, а именно антибиотикотерапия, — пояснил Алексей Чжао в беседе с "Российской газетой". — При необходимости, также дополнительно применяют специальные заменительные варианты лечения в виде продленной гемодиафильтрации для выявления токсинов, которые циркулируют при этом состоянии в организме. Пациенты с сепсисом всегда требуют активной терапии и при тяжёлом сепсисе частота летальных исходов достаточно высокая, что связано с вовлечением всех систем в этот процесс. Может развиться почечная и печёночная недостаточность, дыхательная и сердечная недостаточность, поэтому применяется серьёзная комплексная терапия".

Вот почему так важно своевременно лечить локальные инфекции и не допускать ухудшения состояния. Не стоит игнорировать очень высокую температуру, которая держится несколько дней подряд, следует узнать её причины. Чем раньше начнётся лечение сепсиса, тем выше вероятность не допустить тяжёлой его формы, а также септического шока.

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