Уделите всего 7-10 минут утренней зарядке перед завтраком, чтобы "разбудить" тело после сна, улучшить кровоток и запустить обменные процессы, советует читателям Pravda.Ru заместитель операционного директора FitStars Ольга Дерендеева.
"Зарядку можно начать прямо в постели, выполнив дыхательные упражнения и лимфозарядку. Такой комплекс упражнений не просто взбодрит, но и избавит от отёков.
Отличным утренним упражнением станут и мягкие потягивания в разных плоскостях. Выполнять их нужно спокойно, без рывков и без болезненных ощущений. Рекомендую обязательно каждое утро работать со стопами — раскатывать теннисный мяч, скалку, выполнять подъёмы на носки, перекаты и другие упражнения на ноги", — поясняет эксперт.
Также Ольга Дерендеева рекомендует уделить внимание шее — упражнения улучшат кровоснабжение головного мозга, снимут напряжение, если спали в неудобной позе. А вот завершить утреннюю зарядку можно лёгкой суставной гимнастикой. Она разогреет суставы и поможет им быть мобильными в течение дня.
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