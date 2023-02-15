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Эксперт: "Уделите 10 минут утренней зарядке, чтобы запустить обменные процессы"

Здоровье

Уделите всего 7-10 минут утренней зарядке перед завтраком, чтобы "разбудить" тело после сна, улучшить кровоток и запустить обменные процессы, советует читателям Pravda.Ru заместитель операционного директора FitStars Ольга Дерендеева.

Эксперт: "Уделите 10 минут утренней зарядке, чтобы запустить обменные процессы"

"Зарядку можно начать прямо в постели, выполнив дыхательные упражнения и лимфозарядку. Такой комплекс упражнений не просто взбодрит, но и избавит от отёков.

Отличным утренним упражнением станут и мягкие потягивания в разных плоскостях. Выполнять их нужно спокойно, без рывков и без болезненных ощущений. Рекомендую обязательно каждое утро работать со стопами — раскатывать теннисный мяч, скалку, выполнять подъёмы на носки, перекаты и другие упражнения на ноги", — поясняет эксперт.

Также Ольга Дерендеева рекомендует уделить внимание шее — упражнения улучшат кровоснабжение головного мозга, снимут напряжение, если спали в неудобной позе. А вот завершить утреннюю зарядку можно лёгкой суставной гимнастикой. Она разогреет суставы и поможет им быть мобильными в течение дня.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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