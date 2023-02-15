Уделите всего 7-10 минут утренней зарядке перед завтраком, чтобы "разбудить" тело после сна, улучшить кровоток и запустить обменные процессы, советует читателям Pravda.Ru заместитель операционного директора FitStars Ольга Дерендеева.

"Зарядку можно начать прямо в постели, выполнив дыхательные упражнения и лимфозарядку. Такой комплекс упражнений не просто взбодрит, но и избавит от отёков.

Отличным утренним упражнением станут и мягкие потягивания в разных плоскостях. Выполнять их нужно спокойно, без рывков и без болезненных ощущений. Рекомендую обязательно каждое утро работать со стопами — раскатывать теннисный мяч, скалку, выполнять подъёмы на носки, перекаты и другие упражнения на ноги", — поясняет эксперт.