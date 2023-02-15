Врач Сидельников: суточный мониторинг артериального давления выявит ишемическую болезнь

Сердечно-сосудистые заболевания гораздо проще лечить, если выявлять их на ранней стадии. А для этого требуется проводить своевременные обследования.

В России более 57% смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, и больше половины приходится на ишемическую болезнь сердца. При таких болезнях ранняя диагностика приобретает ключевое значение, как считает сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и аритмолог Александр Сидельников. Он рассказал, как выявить ишемическую болезнь сердца.

"Среди неинвазивных методов диагностики самыми распространёнными являются: холтеровское мониторирование, УЗИ сердца (ЭХО-КГ), УЗДГ БЦА (выявление атеросклеротических бляшек в сонных артериях), суточный мониторинг артериального давления, общий анализ крови, — рассказал Сидельников в беседе с РИАМО. — При наличии атеросклеротических бляшек в сосудах на начальном этапе возможно консервативное лечение, однако в более тяжёлых случаях со значимым стенозированием просвета артерии стоит прибегнуть к стентированию коронарных артерий".

Также врач подчёркивает, что полезными будут анализы крови на полный липидный спектр, который сдаётся натощак, общий холестерин, липопротеиды низкой и высокой плотности, индекс атерогенности и триглицериды. Информативен тест на беговой дорожке или стресс-ЭХО-кардиография. Все полученные результаты должен проанализировать опытный врач-кардиолог, который и порекомендует ту или иную терапию в случае выявления патологии.

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Ишемическая болезнь сердца скрывается и прогрессирует