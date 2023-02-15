Диетолог Соломатина: Омега-3 жирные кислоты улучшают работу мозга

Определённые продукты питания могут улучшить работу мозга и даже снять воспалительные процессы. Поэтому очень важно включать их в свой рацион.

Насыщенные жирные кислоты Омега-3 обеспечивают защиту нервного импульса, который важен для нормального функционирования каждого человека. Миелиновую оболочку нервов могут повреждать самые разные факторы, а ведь это угроза нарушений двигательной и речевой активности. Жирные кислоты защищают проводимость нервов, как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Очень полезны антиоксиданты рутин, кверцетин, рефинатроз, полифенолы, — поведала Соломатина "Вечерней Москве". — Эти вещества защищают клетки головного мозга от разрушения, а также сохраняют витамин C, который продлевает работу антиоксидантов и не даёт им окислиться. Антиоксиданты содержат черника, гранат, голубика".

К другим полезным ингредиентам она относит витамин D, который защищает от разного рода психических расстройств вроде депрессии, острого психоза и неусидчивости. Много этого компонента в печени трески, жирной рыбе и яйцах. Клетчатка тоже хорошо воздействует на мозг, и её полно в любых видах овощей. Ну а снимающего нервное напряжение магния достаточно в шпинате, мясе и моркови.

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