Врач Сибирский: при тренировках в мороз возможен холодовый ожог лёгких

Зимние занятия спортом на свежем воздухе — это и лыжи, и коньки, и просто прогулки. Но для некоторых людей такие тренировки опасны.

Вопрос с физическими нагрузками на морозе решается индивидуально, в зависимости от спортивной формы человека, его возраста, уровня подготовки, опыта и даже места проживания, как рассказал врач-терапевт Владимир Сибирский. Он сослался на существующие санитарные нормы, учитывающие температуру окружающей среды, силу ветра и влажность, в соответствии с которыми могут быть ограничения по занятиям спортом. Кроме того, при температуре ниже -20С вообще не рекомендуется долго пребывать на открытом воздухе, чтобы не переохлаждаться.

"Занятия спортом — это всегда усиленная нагрузка на организм, усиление дыхания, — рассказал доктор Сибирский "Российской газете". — При учащении дыхания воздух не успевает согреться в верхних дыхательных путях. А ведь это одна из основных функций верхних дыхательных путей — они должны, в том числе, согревать поступающий холодный воздух, либо его охлаждать, если на улице жарко. Скажем, мне приходилось сталкиваться с полярниками, которые долго пребывали на открытом воздухе при низких температурах, и у них происходил холодовой ожог лёгких — функция лёгких серьезно нарушалась из-за длительной экспозиции холодному воздуху".

При этом доктор Сибирский допускает спокойную прогулку в небыстром темпе на расстоянии до 10 км при температуре от 0С до -10С. А если речь идёт о занятиях с интенсивными физическими нагрузками, то разумнее будет проводить их в тёплом помещении.

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