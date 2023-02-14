Если носовое кровотечение случилось однократно и остановилось в течение минуты, то это не повод для беспокойства. Если носовые кровотечения регулярно повторяются или не останавливаются в течение 10 минут, то необходимо обратиться к врачу, предупреждает оториноларинголог "ГУТА КЛИНИК" Дарья Харина.

"Если из носа пошла кровь, в первую очередь нужно успокоиться и принять удобную позу. Голову не нужно запрокидывать, можно даже немного наклонить её вперед. Чтобы остановить кровотечение, нужно пальцем несильно прижать крыло носа к носовой перегородке с той стороны, где идёт кровь. Держать около минуты, не проверяя, течёт или не течёт.

Не нужно ставить в нос турунды и ватные тампоны: это может вновь травмировать сосуд и слизистую оболочку. Тем более нельзя ставить в нос турунды с перекисью или сосудосуживающим, т. к. эти средства пересушивают слизистую, что усиливает кровообращение из переднего отдела полости носа зоны Кисельбаха.

Если кровотечение очень сильное и не останавливается в течение 10 минут, необходимо вызвать скорую помощь. Врач сможет коагулировать сосуд, и кровотечение остановится", — консультирует читателей Pravda.Ru врач.