Если носовое кровотечение случилось однократно и остановилось в течение минуты, то это не повод для беспокойства. Если носовые кровотечения регулярно повторяются или не останавливаются в течение 10 минут, то необходимо обратиться к врачу, предупреждает оториноларинголог "ГУТА КЛИНИК" Дарья Харина.
"Если из носа пошла кровь, в первую очередь нужно успокоиться и принять удобную позу. Голову не нужно запрокидывать, можно даже немного наклонить её вперед. Чтобы остановить кровотечение, нужно пальцем несильно прижать крыло носа к носовой перегородке с той стороны, где идёт кровь. Держать около минуты, не проверяя, течёт или не течёт.
Не нужно ставить в нос турунды и ватные тампоны: это может вновь травмировать сосуд и слизистую оболочку. Тем более нельзя ставить в нос турунды с перекисью или сосудосуживающим, т. к. эти средства пересушивают слизистую, что усиливает кровообращение из переднего отдела полости носа зоны Кисельбаха.
Если кровотечение очень сильное и не останавливается в течение 10 минут, необходимо вызвать скорую помощь. Врач сможет коагулировать сосуд, и кровотечение остановится", — консультирует читателей Pravda.Ru врач.
Дарья Харина также отмечает, что неоднократно повторяющиеся носовые кровотечения могут быть симптомом новообразований, например, ангиофибромы. Ангиофиброма — похожее на аденоиды образование, которое вызывает регулярные кровотечения, особенно часто встречается у детей мужского пола. Поэтому если кровотечение повторяется, необходимо проконсультироваться с ЛОР-врачом, который назначит эндоскопическое обследование и лечение.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.