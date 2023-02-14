Исследование: обогащённая селеном пища может использоваться против болезни Альцгеймера

Исследователи из Китая получили доказательства улучшения состояния пациентов с болезнью Альцгеймера после употребления продуктов, обогащённых селеном. Они способны подавлять воспаления.

Болезнь Альцгеймера, как и прочие виды деменции, является неизлечимой, и у медицины пока нет средств даже замедлить её прогрессирование, а лишь смягчать некоторые выраженные симптомы вроде повышенной возбудимости. И вот китайские исследователи представили доказательства улучшения состояния пациентов с болезнью Альцгеймера за счёт продуктов и ингредиентов, обогащённых селеном. Это хорошая новость для миллионов жертв старческого слабоумия в разных странах мира и их родственников.

Обогащённая селеном пища может подавлять воспаления и окислительный стресс, что представляет собой новую диетическую стратегию и для пациентов с атопическим дерматитом. Исследователи из Академии наук провинции Гуандун предложили новый набор ингредиентов, обогащённых селеном, влияющий на течение болезни Альцгеймера. как пишет китайское агентство Xinhua.

Отметим, что селен присутствует во многих растениях и микроорганизмах, включая крестоцветные овощи, дрожжи и грибы. Исследование также показало, что брожение таких продуктов и их термическая обработка, либо воздействие высоким давлением и микроволновой энергией являются основными методами изменения свойств диетического селена.

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