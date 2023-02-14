Терапевт Романенко: организм пожилых не может перестроиться после потери воды

Нехватка воды или обезвоживание вредно для человека любого возраста, но особую опасность это явление представляет для людей пожилых. Их организм не в силах быстро адаптироваться к изменившейся ситуации.

Из-за обезвоженности в человеческом организме могут возникнуть слабость, апатия и головная боль, а вот у пожилых людей все эти симптомы появятся быстрее и будут проявляться более остро. Такое мнение высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Недостаток воды может сказываться на состоянии всего организма. Человек будет чувствовать себя плохо, ощущать недомогание, слабость, вялость, головную боль, — рассказала она в беседе с Москва 24. — У пожилых в силу их возраста, наличия хронических заболеваний, дефицита белка, нарушения обмена веществ, снижения активности иммунной системы все эти последствия будут более выраженными, то есть они быстрее ощутят эту нехватку жидкости".

Она подчёркивает, что когда организм теряет много жидкости, то он перестраивается. Но у пожилого человека этого не случается, поскольку в данном возрасте сосуды не обладают необходимой эластичностью, перераспределения крови не происходит, из-за чего под ударом оказывается головной мозг. Вот почему необходимо употреблять в день не менее 20-30 мл воды на килограмм веса. Причём в жаркую погоду эту пропорцию стоит увеличить.

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