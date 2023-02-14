Невролог Баскова: шоколад, орехи, йогурты и выдержанные сыры могут вызвать мигрень

Продукты питания входят в число распространённых триггеров мигрени. И жертвам этих головных болей нужно особенно внимательно подходить к собственному рациону.

Мигрень может быть спровоцирована ярким светом, какими-то шумовыми раздражителями, стрессовой ситуацией или даже недосыпом. Но очень часто эти тяжёлые головные боли вызываются продуктами питания. Врач-невролог Таисия Баскова назвала несколько разновидностей пищи, известных своей способностью провоцировать мигрень.

"Например, это могут быть шоколад, орехи, йогурты и выдержанные сыры, а также алкоголь (игристые вина, красное вино, пиво), избыточный приём кофе и кофеинсодержащих напитков, — рассказала доктора Баскова изданию Газета.Ru. — Часто головная боль может быть у голодных людей, тех, кто пьёт мало жидкости в течение дня или мало двигается. Провокатором может выступить и нарушение режима питания: пропуск приёма пищи, низкокалорийные диеты".

Она также подчёркивает, что жертвам мигрени вредно не только недосыпать, но и слишком долго спать. Длительные статические нагрузки вроде долгого сидения за компьютером могут также вызвать мигрень, как и менструации. У некоторого количества пациентов с мигренью наблюдается и метеочувствительность.

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