Нейробиолог Мильштейн: для защиты от деменции надо создавать социальные сети

Деменция вовсе не является неизбежным следствием старения, и от неё можно защититься. В этом убеждён нейробиолог Марк Мильштейн.

Британский исследователь в области неврологии разработал собственные семь правил сохранения когнитивного здоровья, которые он применяет и на себе. По словам учёного, мозг человека начинает терять память и функционал уже после 40, и через каждые десять лет потеря составляет 5%. Для защиты от деменции следует соблюдать семь золотых правил. Во-первых, следить за артериальным давлением, а также не допускать роста "плохого" холестерина в крови, цитирует Мильштейна "Учительская газета".

Во-вторых, обязательно следует контролировать уровень сахара в крови, который является "сладким топливом" для мозга. Апное во сне представляет собой серьёзную опасность для мозга людей среднего и старшего возраста, и с этим расстройством тоже нужно бороться. Важно подобрать разумную диету, в которой большое место должна занимать жирная рыба с кислотами Омега-3. Вредные привычки вроде курения и алкоголя недопустимы, так как у их поклонников риск развития старческого слабоумия на 30% выше.

Мильштейн призывает создавать социальные сети, поскольку одиночество негативно влияет на работу мозга. Наконец, даже в пожилом возрасте можно учиться чему-то новому вроде игры на музыкальных инструментах или иностранного языка, ведь это активизирует работу мозга и помогает сохранять память.

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