Эксперты призвали Росздравнадзор быть начеку на фоне западных санкций — ударит по больному

Беспринципность Запада позволит ему ударить по российской медицине в контексте редкого оборудования и поставок запасных частей к нему, заявил экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

По словам эксперта, Росздравнадзору необходимо быть начеку.

"Наша страна знакома с проявлениями западного "гуманизма": во времена СССР действовали ограничения на поставки медикаментов, чтобы передавать продвинутые лекарства для лечения советских граждан", — передаёт Телеканал "360".

По словам эксперта, России необходимо расширять параллельный импорт в контексте поставок медоборудования.

Однако как подчеркнула терапевт Ольга Минина, замена иностранной медтехники в России развивается. Особенно это заметно в сегменте анестезиологии и реаниматологии.

"Сейчас ситуация начала меняться. Российские предприниматели уже который год делают продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. При этом наши аналоги в несколько раз дешевле импортных", — пояснила терапевт.

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