Роспотребнадзор опубликовал список полезных свойств чечевицы, гороха и фасоли

У гороха, фасоли, сои и других зернобобовых масса полезных свойств для здоровья. Это очень питательные продукты, как рассказали в Роспотребнадзоре.

Эксперты санкт-петербургского управления Роспотребнадзора привели список из десяти полезных свойств зернобобовых продуктов, к которым среди прочих относятся чечевица, горох, фасоль, нут и соя. К примеру, в них очень много белка, железа и калия. Однако надо помнить, что при приготовлении бобовых они впитывают много воды, и содержание белка снижается. Его можно повысить, если сочетать зернобобовые с крупами вроде риса, а также с мясом. Калий поддерживает здоровье сердца, а клетчатка снижает риск развития болезней сосудов.

В зернобобовых — низкое содержание натрия или поваренной соли, что уменьшает риск гипертонии. Также здесь мало жира и отсутствует холестерин, что полезно для защиты сердечно-сосудистой системы. В них масса фолатов или витамина B9, необходимого для нормального развития нервной системы и очень нужного для беременных.

Зернобобовые имеют низкий гликемический индекс, они стабилизируют уровень сахара и инсулина в крови, не содержат глютена, могут долго храниться и разнообразить рацион в течение всего года.

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