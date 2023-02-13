Для детской психики некоторые видеоигры представляют опасность, но полностью лишать ребёнка этого удовольствия не слишком разумно. Он будет чувствовать себя неполноценным, по сравнению со своими ровесниками.
У видеоигр существуют как ярко выраженные минусы для развития детей, так и плюсы. К минусам можно отнести чрезмерную стимуляцию зрительной и слуховой деятельности, из-за чего страдают другие каналы восприятия, замедление развития лобных долей, отвечающих за эмоциональную саморегуляцию и поведение, а также возможную повышенную агрессивность ребёнка, которая может появиться из-за жестокого содержания ряда видеоигр. В этом убеждена психолог Дарья Захарова.
"Яркая картинка, интересные сюжеты, которые уже придуманы за ребёнка, не оставляют пространства для развития воображения, — объясняет Захарова в беседе со "Спорт-Экспресс". — И самое страшное, что такая стимуляция может привести к игровой зависимости, и ребёнку будет невыносимо сложно жить вне границ виртуального мира".
Она также отмечает, что видеоигры бывают и полезны для детей. К примеру, в деле развития реакции и скорости принятия решений, стимуляции тяги к познанию нового, роста навыков общения и командной работы, а также по некоторым другим причинам. Полностью запрещать игры ребёнку не стоит, если не сформировалось критической зависимости, так как он почувствует себя неполноценным и обделённым, по сравнению с другими ровесниками. Но важно следить за тем, как игры на него действуют, ограничивая их использование одним часом в день.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.