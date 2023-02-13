Психолог Захарова: жестокость видеоигр стимулирует агрессивное поведение ребёнка

Для детской психики некоторые видеоигры представляют опасность, но полностью лишать ребёнка этого удовольствия не слишком разумно. Он будет чувствовать себя неполноценным, по сравнению со своими ровесниками.

У видеоигр существуют как ярко выраженные минусы для развития детей, так и плюсы. К минусам можно отнести чрезмерную стимуляцию зрительной и слуховой деятельности, из-за чего страдают другие каналы восприятия, замедление развития лобных долей, отвечающих за эмоциональную саморегуляцию и поведение, а также возможную повышенную агрессивность ребёнка, которая может появиться из-за жестокого содержания ряда видеоигр. В этом убеждена психолог Дарья Захарова.

"Яркая картинка, интересные сюжеты, которые уже придуманы за ребёнка, не оставляют пространства для развития воображения, — объясняет Захарова в беседе со "Спорт-Экспресс". — И самое страшное, что такая стимуляция может привести к игровой зависимости, и ребёнку будет невыносимо сложно жить вне границ виртуального мира".

Она также отмечает, что видеоигры бывают и полезны для детей. К примеру, в деле развития реакции и скорости принятия решений, стимуляции тяги к познанию нового, роста навыков общения и командной работы, а также по некоторым другим причинам. Полностью запрещать игры ребёнку не стоит, если не сформировалось критической зависимости, так как он почувствует себя неполноценным и обделённым, по сравнению с другими ровесниками. Но важно следить за тем, как игры на него действуют, ограничивая их использование одним часом в день.

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Видеоигры и дети