Дерматолог Потекаев: покраснения и кожные дефекты на стопе могут говорить о диабете

Миллионы людей в разных странах мира живут с диабетом и не подозревают об этом. Важно диагностировать эту патологию вовремя, и особое внимание следует уделять коже.

Недиагностированный диабет грозит самыми опасными патологиями, включая гипогликемическую кому и диабетическую стопу. Чем раньше человек узнает о наличии у себя этой болезни, тем раньше начнётся лечение, а сам диабет окажется под контролем. Особое внимание следует уделять коже, так как при диабете на ней часто проявляются такие расстройства, как липоидный некробиоз и кальцивидная гранулёма, объяснил дерматовенеролог Николай Потекаев.

"Они могут быть и самостоятельными, но могут появиться просто задолго до возникновения сахарного диабета, тем самым сигнализируя, что есть риски возникновения этого заболевания, — объяснил он "Известиям". — Либо у действительно больных уже, у которых развился сахарный диабет, они появляются чуть позже".

Эксперт также поведал, что при диабете возникают и другие расстройства кожи, связанные с повышенным уровнем сахара в крови, которые способствуют поражению мелких сосудов и глубоким язвам. К примеру, различного рода покраснения, а также кожные дефекты на стопе. Если диабет не лечить, то последствия у таких расстройств кожи могут быть самыми печальными. Один из ярких примеров осложнений — диабетическая стопа.

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