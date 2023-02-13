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Эндокринолог Лазуренко: еда на бегу и газировка вызывают эпидемию детского ожирения

Здоровье

Мир переживает эпидемию детского ожирения, и Россия не остаётся в стороне. О главных факторах риска появления лишнего веса у ребёнка рассказал эксперт.

Эндокринолог Лазуренко: еда на бегу и газировка вызывают эпидемию детского ожирения

Если 20 лет назад, по данным Минздрава, в России отмечалось 150 случаев ожирения на 100 тысяч подростков в возрасте от 15 до 17 лет, то за последние пять лет — по 800 -900 диагнозов. Основными причинами детского ожирения врач-диетолог, терапевт и эндокринолог Наталья Лазуренко считает привычку съедать всё на бегу, отказываясь от полноценных приёмов пищи, сладкую газировку, а также так называемое онлайн-образование, то есть дистанционное обучение, при котором всё время ребёнок проводит в сидячем положении дома перед компьютером.

"Происходит замещение, — объясняет ещё одну причину изданию "Ридус" доктор Лазуренко. — Мама, папа работают, внимания ноль, эмоций ноль, обнимашек ноль, но зато отец вечером пришёл и принес чипсики. И у ребенка ассоциация: папа — добро — еда. Быстрая еда даёт аналог хорошего настроения".

Также эксперт напоминает, что мышцы начинают дряхлеть уже в молодом возрасте, а детям ещё и вталкивают понятие бодипозитива, то есть призывают не беспокоиться о лишнем весе и воспринимать себя хорошо. Тем самым насаждается понятие нездоровой нормы.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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