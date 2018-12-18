Дело в гене: ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Не секрет, что зачастую женщины живут гораздо дольше мужчин. Имеет место быть точка зрения, будто связано это с тем, что женщины в основном ведут гораздо более здоровый образ жизни, нежели мужчины. Ученые же выяснили, что дело, оказывается, совсем не в этом.
Так, специалисты из Соединенных Штатов Америки считают, что дело тут в генетике. По мнению американских ученых, в организме у женщин существует дополнительная копия гена, которая и замедляет необратимый процесс старения. У мужчин же, отмечают ученые, копия гена этого напрочь отсутствует.
Генетики из США пришли к такому выводу, долгое время наблюдаю за подопытными грызунами.
Подтолкнул же их к столь любопытному исследованию тот факт, что женщины живут дольше мужчин везде — и в цивилизованных передовых государствах, и в странах развивающихся, и в первобытных племенах. Следовательно, на продолжительность жизни влияет не только общество и уровень жизни, но и что-то иное, подумали ученые.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни жителя планеты Земля составляет 71 год. Во всех странах мира, отмечают специалисты — от беднейших стран Африки до богатейших государств Европы — женщины живут дольше, нежели мужчины.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отечественные социологи решили узнать, с чем у россиян ассоциируется наступление старости. Так, выяснилось, что подавляющее большинство граждан РФ считают, что признаком наступившей старости являются серьезные проблемы со здоровьем.
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