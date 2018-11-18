Обычная питьевая вода поможет в борьбе с хронической усталостью

Постоянный ежедневный стресс — самый настоящий бич жителей планеты Земля в 21 веке. Он вызывает бессонницу, различные болезни и хроническую усталость. Но с этим, оказывается, можно справиться достаточно легко.

Так, считают канадские ученые, поможет избавиться от хронической усталости обычная питьевая вода. Чтобы прийти к таким выводам, североамериканские эксперты провели масштабное исследование с участием нескольких десятков тысяч добровольцев.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что у людей, страдающих от недосыпа и бессонницы, заметно снижается уровень воды в организме. Если же выпивать в день 2-3 литра воды, уверены канадские ученые, восстанавливая тем самым водный баланс организма, можно забыть о проблемах со сном и постоянном чувстве усталости.

При этом, отметили канадские ученые, не стоит выпивать больше нескольких литров питьевой воды в день — ее чрезмерное употребление может даже навредить организму.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом любопытном исследовании ученых. Так, выяснилось, что большинство людей с высоким уровнем интеллекта объединяют любовь к музыке и низкая самооценка. Любопытно, что старшие дети в семье также зачастую умнее своих младших братьев и сестер.

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