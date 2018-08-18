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Источник Правда.Ру

Ученые научились распознавать рак за несколько лет до диагноза

Здоровье

Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали способ, с помощью которого можно определить повышенный риск развития рака почек за целых 5 лет до клинического диагноза.

Ученые научились распознавать рак за несколько лет до диагноза. 390953.jpeg

Исследователи говорят, что все дело в присутствии в организме заболевших онкологией людей такой молекулы, как белок KIM-1. Американские специалисты утверждают, что с помощью особого анализа крови эту молекулу можно легко вычислить заранее, задолго до того, как врачи вынесут пациенту диагноз. Это поможет своевременно начать борьбу с заболеванием, и, возможно, даже предотвратить его.

Ученые отметили, что их открытие — огромный шаг вперед в борьбе с раком почек. Так, по словам исследователей, в мире на данный момент неизвестно больше ни одного способа определить людей с высокой либо низкой предрасположенностью к данному заболеванию.

Отметим, что, согласно статистике, ежегодно в мире заболевают раком почек 300-400 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Великобритании создали таблетку от рака. Так, препарат лишает раковые клетки возможности к самовосстановлению. Это ведет к тому, что раковые опухоли становятся более подверженными облучению и радиотерапии — следовательно, шансов вылечить пациента становится в разы больше.

Фото: Fotodom.ru

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Темы рак наука ученые здоровье
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