Медики рассказали о самых полезных для сердца продуктах

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит употреблять в пищу растительные жиры, а не насыщенные. К такому выводу пришли исследователи из Соединенных Штатов Америки.
Ученые из Американской ассоциации сердца заявляют, что употребление растительных жиров поможет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний почти на треть. Но суть состоит не в том, чтобы вдруг взять и начать рьяно употреблять их в пищу. Растительные жиры должны прийти в рацион на замену насыщенным.
Насыщенные растительные жиры, столь вредные для сердца, в большом количестве содержатся в сливочном, кокосовом и пальмовом маслах, в молочной продукции, а также в говядине и свинине. Полезные же для сердечно-сосудистой системы растительные жиры можно найти в оливковом и ореховом маслах, в свином сале и рыбьем жире.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как можно предупредить ожирение. Так, британские исследователи заявили, что для этого, как бы иронично это не звучало, нужно плотно позавтракать. Но сразу после ученые из Соединенного Королевства призывают пойти в тренажерный зал или же заняться каким-либо иным видом физической нагрузки. Это не только поможет сжечь в организме лишние углеводы, но и значительно ускорит обмен веществ.
Фото: Fotodom. ru
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