Российские врачи разработали шлем, который поможет справиться с последствиями инсульта

Российские врачи разработали особый шлем. Его необходимо применять в первые часы после инсульта или получения черепно-мозговых травм.
Шлем создан в рамках внедрения в медицину инновационного аппарата терапевтической гипотермии. Или, по-другому, охлаждения. Разработчики уверяют, что прибор снизит смертность пациентов как минимум вдвое.
Так, аппарат позволяет понизить температуру головы человека на очень длительный отрезок времени. Это, по словам медиков, предотвращает массовую гибель нейронов и снижает тяжесть повреждения головного мозга при различных патологических состояниях, характеризуемых повышением его температуры.
Разработчики отмечают, что прибор можно использовать не только при инсультах и черепно-мозговых травмах, но и в других случаях. Например, при так называемой белой горячке или мигрени. Использование изобретения от случая к случаю, в качестве профилактики, поможет также, например, предотвратить развитие болезни Альцгеймера.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вызвать инсульт может обычная поваренная соль. Так, оказалось, что при употреблении в день более 5 граммов соли, серьезно повышается артериальное давление. Но и совсем отказываться от данного продукта нельзя, заявляют медики — его недостаток в организме может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Фото: Fotodom. ru
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