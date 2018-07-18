Психологи: мозг способен выдумывать прошлое

Британские психологи опросили несколько тысяч человек на предмет того, к какому возрасту относится их первое воспоминание. Так, исследователи выяснили, что почти половина опрошенных считает, будто их первое детское воспоминание относится к возрасту до двух лет.

В исследовании приняли участие жители Соединенного Королевства от 11 до 90 лет. Психологи попросили их кратко описать воспоминание, которое они считают первым в своей жизни. Затем респонденты ответили на ряд следующих вопросов: какие эмоции вызывает у них это самое первое воспоминание, насколько оно яркое и как часто они обсуждали его с другими людьми.

Так, почти половина опрошенных отнесли свое первое воспоминание к возрасту до трех лет, а некоторые даже — к возрасту до года. Интересно, что чаще всего о столь ранних воспоминаниях говорили представители так называемых среднего и пожилого возрастов. Среди детей и молодежи подобное было замечено в меньшей степени.

Психологи проанализировали полученную информацию и пришил к выводу, что респонденты искусственно "выдумали" себе эти воспоминания и даже не догадываются об этом. По мнению ученых, в данном случае комбинируются жизненный опыт человека и информация, которую он получил от близких. Мозг человека самостоятельно формирует какой-либо образ, представляющийся человеку воспоминанием из детства. Если же человек когда-нибудь рассказывал кому-либо об этом своем "воспоминании", то образ этот почти наверняка осядет в его голове на долгое время, и он будет верить, что это действительно его первое воспоминание в жизни.

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