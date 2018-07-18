Врачи бьют тревогу: загар и шашлыки кончаются раком

Солнечные лучи и приготовление еды на природе повреждают ДНК. Это изменение может впоследствии сказаться на здоровье.
Даже за одни выходные человек получает квадриллионы новых повреждений. Этот непрекращающийся поток ударов по организму может привести к мутациям генов, которые вызывают рак и убивают человека.
Ученые отмечают, что образ жизни определяет, как клетки отреагируют на ежедневную эрозию молекул. Кроме того, некоторые клетки пребывают в группе риска. Например, кожа регулярно сталкивается с ультрафиолетом, отрицательно влияющим на ДНК. На конце хромосом есть защитные участки — теломеры, по их длине возможно определить, насколько здоров человек, сколько лет он еще проживет. Ультрафиолет и метаболические повреждения "укорачивают" теломеры.
Анализ данных показал: повреждения защитным участкам наносится даже во время загара и приготовления мяса на природе.
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