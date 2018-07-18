Ученые рассказали, почему кофейный аромат полезен

Эксперименты американских исследователей показали: кофейный запах помогает справляться с аналитическими задачами.

Фото: Fotodom.ru

Это стало очевидно после того, как ученые из Технологического института Стивенса попросили сто студентов ответить на десять вопросов по алгебре. Учащихся рассадили по разным аудиториям, в одной пахло кофе, а в другой не было посторонних запахов. Студенты из "кофейного" класса справились с заданиями лучше.

Пытаясь объяснить эффект, эксперты пришли к выводу, что дело в эффекте плацебо. Из опроса они узнали, что люди верят в способность кофейного аромата повышать бдительность, увеличивать продуктивность труда. Однако даже если дело лишь в "голове", то исследование все равно может быть полезно. Так, эксперты советуют наполнять слабым ароматом кофе ученические аудитории и пространство офисов, чтобы повысить производительность.

Читайте также:

Японский кулинар создал "чесночный кофе"